المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 22 غارة على 3 محافظات

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وتدمير المنازل والأسواق في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري إصابة امرأة بجروح وتدمير منزل إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .



وذكر المصدر أن مصور قناة المسيرة أصيب بجروح جراء استهدافه من قبل مرتزقة العدوان أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بمحافظة الجوف .وشن طيران العدوان غارة على مديرية المصلوب وسبع غارات على مديرية المتون بالمحافظة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منطقة المجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء .



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية اللحية و غارتين على مديريتي الحوك و الدريهمي ، واستهدف بأربع غارات سوقاً شعبياً في رأس محمية برع .





وفي وقت لاحق شن طيران العدوان السعودي اليوم خمس غارات على مديريتي التحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة.

