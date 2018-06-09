المؤتمرنت -

مصدر عسكري: صواريخ باليستية تدك قواعد عسكرية للعدوان

قصفت القوة الصاروخية عدد من القواعد العسكرية في نجران وخميس مشيط بدفعة من الصواريخ الباليستية، فيما واصل الجيش واللجان الشعبية تنفيذ العمليات النوعية بمختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع حساسة في القواعد المستهدفة في سياق الاستهداف المستمر للقوة الصاروخية لمحور العدوان على اليمن والكيان السعودي المتزعم للعدوان منذ أربع سنوات.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية تعمل على إنجاز بنك أهداف جديد تستهدف مواقع حساسة ذات طابع عسكري ولوجستي بدول العدوان.. مؤكدا أن قادم الأيام سيشهد مفاجآت في نوعية الأهداف كحق مكفول للرد على ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي من جرائم وما يفرضه من حصار جائر على الشعب اليمني.



ولفت المصدر إلى استمرار العمليات النوعية في مختلف الجبهات وتحقيق انتصارات وتقدمات نوعية.في جبهة عسير سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال كسر زحف قبالة منفذ علب وتدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها، كما تصدى الجيش واللجان الشعبية لزحفا للجيش السعودي ومرتزقتهم على موقع الشبكة بأسناد الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون إحراز أي تقدم.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا في جبهة تعز هجوم تكتيكي على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة القرون بالكدحة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم.



وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحف على الحصن في حمير وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال كسر زحف مكثف على تبيشعة.



وفي جبهة الجوف استكمل أبطال الجيش واللجان الشعبية السيطرة علي معيمره ومواقع أخرى هامة في حام وتأمين كامل مديرية المتون وكبدوا العدو ومرتزقته خسائر في الأفراد والمعدات واحتراق عدد من مخازن الأسلحة ووقوع عشرات الأسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية، وانهيارات في عدد من المواقع الأخرى وتخبط وخلافات في صفوف قيادات العدو ومرتزقته منذ يوم أمس.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا في جبهة الساحل الغربي عملية تكتيكية عصر أمس علي مواقع العدو شمال الجاح ومصرع ستة من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية بمن فيها وفرار العشرات من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأبناء تهامة الأحرار نفذوا عملية استدراج نوعية لمرتزقة العدوان قرب قرية الشعب في حيس وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد وأسر عدد منهم.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فإن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن خسائر العدو في الأرواح في منطقة الجاح بلغت منذ يوم امس عشرات القتلى والجرحى.

