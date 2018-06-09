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المؤتمر نت - استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية قواعد عسكرية ومواقع للعدو السعودي ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم خلال

عمليات هجومية على مواقع للمرتزقة في مختلف الجبهات
السبت, 09-يونيو-2018
المؤتمرنت -
عمليات هجومية على مواقع للمرتزقة في مختلف الجبهات
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية قواعد عسكرية ومواقع للعدو السعودي ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية قصفت قواعد عسكرية في نجران وخميس مشيط بدفعة من الصواريخ الباليستية ، فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في نهوقة بنجران .
وصد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته على موقع الشبكة في نجران ترافق معه تغطية للطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع دون تحقيق أي تقدم و سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة .

وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين غرب موقع السديس في نجران و في رقابة العيروان بالربوعة بعسير .

وأشار المصدر إلى انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير وإحراق آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جيزان تم استهداف تحصينات الجيش السعودي في مركز السودة بقذائف المدفعية .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استدراج لقوات الغزو والمرتزقة في منطقة الشعب بحيس في جبهة الساحل الغربي ثم الالتفاف عليهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسر عدد منهم .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الروسي وقرية الالواح بالضباب في تعز تزامن معها استهداف لتجمعاتهم وتحصيناتهم بصاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة القرون بجبهة الكدحة في مديرية المعافر بتعز .

ولفت المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في الحصن بجبهة حمير في مديرية مقبنة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للمرتزقة على تبيشعة بالضباب ومصرع وجرح عدد منهم .

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة إثر قصف مدفعي استهدفهم في جبهة الصلو .

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في جبل نوفان بقيفة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما نفذوا هجوماً في في قرية يعيس بمريس محافظة الضالع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سقط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان إثر عملية نوعية على مواقعهم في منطقة الحول بجبهة نهم أسفرت أيضاً عن تدمير تحصيناتهم واغتنام أسلحة مختلفة .










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