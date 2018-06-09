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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس احمد الورقي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للأخ الشيخ محمد احمد عبدالله الورقي، عضو اللجنة الدائمة، واخوانه، وكافة آل الورقي، بمديرية عنس محافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له،بإذن الله، والدهم المهندس/ احمد عبدالله الورقي، والذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

