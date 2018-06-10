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طيران العدوان يشن 6 غارات على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 6 غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديريتي حرض وميدي.

(سبأ)

