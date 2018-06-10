المؤتمرنت -

اطلاق بدر1 الباليستي على صناعية جيزان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا على المدينة الصناعية بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر1 الباليستي المدينة الصناعية بجيزان.

(سبأ)

