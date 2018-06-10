المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أبو لحوم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء المناضل / على عبدالله ابو لحوم ، والذي وفاه الأجل في العاصمة الأردنية عمان، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضالي وخدمة المجتمع .



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد المناضل السبتمبري أبو لحوم طوال مسيرته العملية والنضالية دفاعا عن مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية، وتعرضه للسجن مع والده عام 1948م، وعضويته في مجلس قيادة الثورة بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م،



وفي برقية العزاء التي بعثها للشيخ/ محمد علي أبولحوم ، وإخوانه، وكافة آل أبولحوم، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

