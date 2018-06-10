المؤتمرنت -

غدا بدء صرف 50 %من معاشات المتقاعدين المدنيين

أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنه سيتم صرف 50 بالمائة من الدفعة الثانية لمعاشات المتقاعدين لشهر نوفمبر2017م ابتداءً من يوم غد الإثنين.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات إبراهيم الحيفي أن إجراءات تغذية الحسابات البنكية لفروع الهيئة بالمحافظات استكملت وسيبدأ الصرف الفعلي للدفعة الثانية من معاشات المتقاعدين غدا الإثنين لـ50 ألف متقاعد مدني.



وبين أن الهيئة تمكنت من صرف معاش كامل خلال شهر رمضان على دفعتين الأولى تم صرفها بداية رمضان .. لافتا إلى حرص الهيئة على صرف المعاشات خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد الحيفي بإهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ودور حكومة الإنقاذ ووزارة المالية والبنك المركزي في تلبية إحتياجات المتقاعدين المدنيين خاصة مع قدوم عيد الفطر.

فيما ثمنت نقابة وجمعية المتقاعدين المدنيين جهود قيادة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المتابعة المستمرة للإيفاء بصرف معاشات المتقاعدين للتخفيف من معاناتهم.



