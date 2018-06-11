المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الانسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / احمد احمد الانسي ، رحمه الله ، والذي انتقل الى جوار ربه امس، متاثرا بمرض عضال ، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضالي وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ محمد احمد الانسي ، واخوانه ، وكافة آل الانسي، مديرية آنس محافظة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

