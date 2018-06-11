المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من اضطراب البحر وارتفاع درجة الحرارة

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الـ24 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الطقس في المرتفعات الجبلية الغربية سيكون غائماً جزئيا إلى غائم بوجه عام والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية .



ووفقاً للمركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية وسرعتها تتراوح بين 25 إلى 33 عقدة ، فيما ستكون غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية مع تواجد خفيف للعوالق الترابية على أجزاء منها والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى قوية وسرعتها تتراوح بين 20 إلى 27 عقدة خاصة على الجزء الشرقي من خليج عدن .



وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين من شدة اضطراب البحر حيث يصل أقصى ارتفاع له في جزيرة سقطرى إلى خمسة أمتار وأربعة أمتار في الجزء الشرقي من خليج عدن .



وذكر المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً بوجه عام وحار نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري شبوة ، حضرموت ، مأرب والجوف .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز قاطني تلك المناطق من ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار و التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال الظهيرة.

