الإثنين, 11-يونيو-2018 الساعة: 09:52 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الـ24 ساعة القادمة .

الأرصاد يحذّر من اضطراب البحر وارتفاع درجة الحرارة
الإثنين, 11-يونيو-2018
المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من اضطراب البحر وارتفاع درجة الحرارة
دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الطقس في المرتفعات الجبلية الغربية سيكون غائماً جزئيا إلى غائم بوجه عام والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية .

ووفقاً للمركز ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية وسرعتها تتراوح بين 25 إلى 33 عقدة ، فيما ستكون غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية مع تواجد خفيف للعوالق الترابية على أجزاء منها والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى قوية وسرعتها تتراوح بين 20 إلى 27 عقدة خاصة على الجزء الشرقي من خليج عدن .

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين من شدة اضطراب البحر حيث يصل أقصى ارتفاع له في جزيرة سقطرى إلى خمسة أمتار وأربعة أمتار في الجزء الشرقي من خليج عدن .

وذكر المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً بوجه عام وحار نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري شبوة ، حضرموت ، مأرب والجوف .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز قاطني تلك المناطق من ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار و التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال الظهيرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الانسي
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على مناطق متفرقة بصعدة
أخبار: غدا بدء صرف 50 %من معاشات المتقاعدين المدنيين
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أبو لحوم
عربي ودولي: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً
رياضة: اهلي صنعاء بطل الملتقى الرمضاني الثاني
أخبار: اطلاق بدر1 الباليستي على صناعية جيزان
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على حجة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس احمد الورقي
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على الحديدة وصعدة
أخبار: عمليات هجومية على مواقع للمرتزقة في مختلف الجبهات
أخبار: مصدر عسكري: صواريخ باليستية تدك قواعد عسكرية للعدوان
أخبار: طيران العدوان يشن 22 غارة على 3 محافظات
أخبار: كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته في نجران وعسير
أخبار: حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمحمية برع
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حزام زيد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى هويده
أخبار: لجنة الصليب الأحمر تسحب 71 موظفاً من اليمن
أخبار: تدمير 13 آلية لهم .. مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بالجوف
اقتصاد: إستقرار أسعار الذهب عند 1293 $
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على محمية برع
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على الحديدة
أخبار: مصرع عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف بالجوف
أخبار: مصرع عدد من المرتزقة في كسر زحفين بتعز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018