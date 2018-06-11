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المؤتمر نت - أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن صاروخ بدر1 البالستي الذي اطلقته القوة الصاروخية مساء أمس أصاب هدفه بدقة في المدينة الصناعية بجيزان.

مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش
الإثنين, 11-يونيو-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية للجيش
أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن صاروخ بدر1 البالستي الذي اطلقته القوة الصاروخية مساء أمس أصاب هدفه بدقة في المدينة الصناعية بجيزان.

وأوضح المصدر أن إطلاق الصاروخ الباليستي رسالة ويأتي في إطار الرد على العدوان السعودي المستمر على اليمن منذ أربع سنوات واستهدافه للمدنيين ومقدرات الشعب اليمني وتهديد امن واستقرار ووحدة اليمن.

كما أكد المصدر استمرار العمليات الصاروخية في استهداف عمق العدوان وتحالفه الباغي على الشعب اليمني .. لافتا إلى أن الاستهداف القائم والمستقبلي يتم وفق استراتيجية وبنك أهداف تشمل مفاصل العدو العسكرية والاقتصادية حتى يوقف عدوانه على اليمن.

ولفت المصدر إلى أن الجبهات شهدت عمليات نوعية وتكتيكية ناجحة خلال الساعات الماضية في عدد من المحاور الهامة.

ففي جبهة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية تكتيكية على مواقع قوى العدوان ومرتزقته في الجرشب وكبدوا العدو خسائر في الأرواح وتدمير طقم يحمل معدل 14.5.

كما سيطر الجيش واللجان الشعبية على مواقع هامة للعدو ومرتزقته خلف منطقة مزويه بمديرية المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتكبيدهم خسائر في العتاد.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا في جبهة نجران لزحف لمرتزقة العدوان على جبل شعيب في رازح وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة المهاجمة رغم كثافة النيران في الزحف الذي استمر من الرابعة فجرا حتي السادسة صباحا، كما تصدوا لزحف مرتزقة العدوان على حوالي في نفس المنطقة مساء أمس.

وفي جبهة صرواح بمأرب نفذت وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على جبل الأدرم وبعض المواقع بصرواح كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث لقي عشرة مرتزقة مصرعهم وأصيب 30 أغلبهم إصابته حرجة بينهم قيادات ميدانية وعسكرية.

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما نوعيا على قوات العدوان ومرتزقته في صرواح من محورين باتجاه جبل الادرم الإستراتيجي والمحور الأخر باتجاه مواقع المرتزقة أمام تبه المطار، وتمكنوا خلال ساعة من كسر خط الدفاع كاملا وسقوط قتلى وجرحى بينهم المرتزق محسن بن علي ابن جلال أحد وجهاء مأرب وعبدالله الغويبي وإصابة قائد جبهة صرواح المدعو صارم.

وفي محافظة تعز كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقعهم في قرية وهر وحصن كراش بتبشيعه وكبدوا القوة التابعة للعدوان وقوى الغزو خسائر في الأرواح والعتاد في الهجوم الذي استمر أكثر من سبع ساعات قبل أن تلوذ بقية القوة المهاجمة بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهجوم آخر للعدو ومرتزقته على حصن حمير وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.








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