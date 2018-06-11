المؤتمرنت -

المالية تجهّز لصرف نصف مرتب أغسطس 2017

أصدرت وزارة المالية تعميم لجميع وحدات الخدمة العامة لصرف النصف الثاني من راتب شهر أغسطس 2017م للوحدات التي لم يسبق لها الصرف تنفيذا لتوجيهات الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.



وبحسب التعميم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الـ 50 بالمائة المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات المرتبطة بالراتب لشهر أغسطس 2017م للموظفين الأساسيين بالجهات، تقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني من تأخر صرف المرتبات جراء العدوان وتخفيف معاناة الموظفين.



وأكد التعميم على أهمية تنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية (ضرائب، جزاءات، أقساط التقاعد) لما سيتم صرفه من الـ 50 بالمائة من الراتب والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقا للإجراءات القانونية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شدد التعميم على ضرورة إلا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.

