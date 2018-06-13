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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج محمد بن عبدالله صوفان الذي

رئيس المؤتمر يعزي القيادي صوفان بوفاة والده
الأربعاء, 13-يونيو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي القيادي صوفان بوفاة والده
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج محمد بن عبدالله صوفان الذي والذي وافاه الأجل في العاصمة صنعاء ، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضالي وخدمة المجتمع مشيدا بمناقب الفقيد وادواره .

وفي برقية العزاء التي بعثها للقيادي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو مجلس النواب أحمد محمد عبدالله صوفان واخيه الدكتور عبدالحكيم محمد عبدالله صوفان وكافة آل صوفان ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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