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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديد

9 شهداء وجرحى ضحايا العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
الأربعاء, 13-يونيو-2018
المؤتمرنت -
9 شهداء وجرحى ضحايا العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة ، فيما استهدف مرتزقته المواطنين و ممتلكاتهم في تعز وتعرضت مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين وتدمير ممتلكاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية .

وبين المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة وادي أبو جبارة بمديرية كتاف ، و أربع غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار ، كما شن غارتين على منطقة الجعملة بمديرية مجز .

وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بغارات طيران العدوان على جزيرة كمران ، وتضررت ممتلكات المواطنين إثر غارة على إحدى المزارع بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة .

وفي محافظة تعز أصيب رجل وامرأة ودمر منزل مواطن و تضررت عدد من سيارات المواطنين ونفقت المواشي إثر استهداف مرتزقة العدوان بالأسلحة المتوسطة قريتي الحوجلة والرواس بمديرية التعزية .








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