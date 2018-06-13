المؤتمرنت -

9 شهداء وجرحى ضحايا العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة ، فيما استهدف مرتزقته المواطنين و ممتلكاتهم في تعز وتعرضت مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين وتدمير ممتلكاتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية .



وبين المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة وادي أبو جبارة بمديرية كتاف ، و أربع غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار ، كما شن غارتين على منطقة الجعملة بمديرية مجز .



وأكد المصدر استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بغارات طيران العدوان على جزيرة كمران ، وتضررت ممتلكات المواطنين إثر غارة على إحدى المزارع بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة .



وفي محافظة تعز أصيب رجل وامرأة ودمر منزل مواطن و تضررت عدد من سيارات المواطنين ونفقت المواشي إثر استهداف مرتزقة العدوان بالأسلحة المتوسطة قريتي الحوجلة والرواس بمديرية التعزية .

