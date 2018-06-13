المؤتمرنت -

الاتحاد الأوروبي: الهجوم على الحديدة سيؤدي إلى عواقب مدمرة على السكان

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية موغريني والمفوض كريستوس ستيليانديس إن الهجوم على مدينة وميناء الحديدة سيؤدي إلى عواقب مدمرة للسكان المدنيين".





وأشارا في بيان مشترك صادر عنهما اليوم إلى أن الهجوم على ميناء الحديدة، والذي يعتبر مرفقا حيويا لإيصال المواد المنقذة للأرواح إلى الشعب اليمني سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلا في البلاد.



ولفت البيان إلى أن آخر التقارير الواردة اليوم تشير إلى اشتداد العمليات العسكرية حول مدينة وميناء الحديدة، والتي تعتبر الحديدة أحد أكثر المناطق المأهولة بالسكان في اليمن.



وحث البيان كافة أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وجعل الأولوية لحماية المدنيين، ويشمل ذلك ضمان بقاء ميناء الحديدة كشريان لتدفق الدعم الإنساني وكنقطة وصول تجارية للمواد الأساسية.



وأوضح البيان أن التطورات الأخيرة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن وتقويض الجهود الجارية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لاستئناف المسار السياسي.



وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لكافة الأطراف إلى المشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المحادثات نحو حل سياسي تفاوضي شامل .. مؤكدا استعداد الاتحاد تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

