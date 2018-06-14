المؤتمرنت -

العواضي يعزي صوفان بوفاة والده

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري وعضو اللجنة العامة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الاستاذ احمد محمد صوفان بوفاة والده الحاج محمد بن عبدالله صوفان.



وفي البرقية عبر الامين العام المساعد للمؤتمر لأحمد صوفان واخيه الدكتور عبدالحكيم صوفان وكافة آل صوفان عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"