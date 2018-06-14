المؤتمرنت -

اليمن.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة دار الإفتاء الشرعية أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وأوضحت في بيان لها الليلة أن لجنة مراقبة الآهلة قامت مساء اليوم ومعها بعض أصحاب الفضيلة العلماء بمدينة الحديدة بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام أثناء الغروب وبعده، وثبت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1439هـ يومنا هذا الخميس 29 رمضان 1435هـ الموافق 14 يونيو 2018م.



وقالت دار الإفتاء " وعليه فإن يوم غد الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن استنادا إلى شهادة رئيس لجنة مراقبة الأهلة إمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الحديدة الشيخ عبد الرحمن مكرم وأعضاء اللجنة الشيخ عبد الله إبراهيم النجار والشيخ سعيد محمد علم ومدير مكتب الأوقاف بمحافظة الحديدة محمد حسن مقبول وعدد من العلماء في الحديدة وبموجب الحكم الصادر من القاضي المناوب بمحكمة شمال الحديدة والمعتمد من رئيس محكمة الاستئناف محافظة الحديدة القاضي ناصر الزرعي

