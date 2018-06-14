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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، عددا من برقيات التهاني من قيادات المؤتمر الشعبي العام في الأمانة العامة واللجنتين العامة والدائمة ودوائر المؤتمر وفروعه في مختلف المحافظات، هنأته

رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر
الخميس, 14-يونيو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر
تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، عددا من برقيات التهاني من قيادات المؤتمر الشعبي العام في الأمانة العامة واللجنتين العامة والدائمة ودوائر المؤتمر وفروعه في مختلف المحافظات، هنأته فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1435هـ الموافق 14 يونيو 2018م.

حيث عبر المهنئون في برقياتهم عن مشاعرهم الصادقة وامتنانهم العميق لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، مثمنين له اسهاماته الجلية في تأسيس وبناء هياكل المؤتمر الشعبي العام وأطره التنظيمية ، وتحمله مسئولية قيادة المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، وتغليبه المصلحة الوطنية العليا، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

من جانبه عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس عن شكره الكبير وتقديره العميق للمهنئين على مشاعرهم الطيبة والصادقة، متمنيا ان تكون مناسبة عيد الفطر المبارك، فرصة لبث روح المحبة واشاعة التسامح بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية، والقيم الاجتماعية النبيلة،

داعياً المولى ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر المبين على قوى العدوان والاحتلال ومرتزقتهم، إنه سميع مجيب،








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