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المؤتمر نت - استشهد تسعة مواطنين بينهم امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان السعودي وقصف مدفعي على مديريتي غمر وميدي خلال الساعات الماضية.

إستشهاد تسعة مواطنين بغارة وقصف سعودي على غمر بصعدة وميدي بحجة
الجمعة, 15-يونيو-2018
المؤتمرنت -
إستشهاد تسعة مواطنين بغارة وقصف سعودي على غمر بصعدة وميدي بحجة
استشهد تسعة مواطنين بينهم امرأة وطفلتين بغارة لطيران العدوان السعودي وقصف مدفعي على مديريتي غمر وميدي خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزلا في منطقة الغور بمديرية غمر، ما أدى إلى إستشهاد سبعة مواطنين بينهم امرأة.

وأشار المصدر إلى أن طفلتين استشهدتا وإصابة آخرين من أسرة واحدة إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة بني فايد في مديرية ميدي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحجلة بـرازح فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق سكنية بمديرية منبه الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن العدوان استهدف بقنابل عنقودية منطقة خضوان بمديرية كتاف.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفازة، كما استهدف بسبع غارات مديرية الدريهمي وغارتين على منطقة كيلو 16.

كما شن الطيران المعادي غارة على مديرية نهم، وثلاث غارات على منطقة مزوية بـالمتون في محافظة الجوف.








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