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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بحلول عيد الفطر
الجمعة, 15-يونيو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بحلول عيد الفطر
تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث تلقى برقية من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
بمناسبة عيد الفطر المبارك بإسمي ونيابة عن الإخوة أعضاء قيادة الفرع وكافة قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة يسرني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، وأدعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بخير الدنيا ونعيم الآخرة، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، واليمن في أمن واستقرار...
دكتور/ جمال عبدالخالق الخولاني
عضو اللجنه العامه
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة


كما تلقى برقية من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة جاء فيها :
الاخ ريس الموتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد باسمي ونيابة عن جميع قيادات واعضاء وانصار الموتمر الشعبي العام محافظة صعدة يطيب لي ان بعث الى سيادتكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم الى جميع قيادات واعضاء وانصار الموتمر الشعبي العام وجميع ابناء شعبنا اليمني والذي يحل علينا وشعبنا اليمني العظيم يمر باصعب الظروف سائلين المولى عز وجل ان يعيده علينا وعليكم وقد تحقق لشعبنا الأمن والامان كما نشكرلكم جهودكم المبذوله لمحاولة اخراج بلدنا الحبيب من هذه المحنه التي يمر بها وما تبذلوه لقيادت تنظيمنا الرائد سائلين المولى عز وجل ان يمدكم بموفور الصحه وكل عام وانتم بخير

اخوكم الشيخ محمد حسن بخاش رئيس فرع الموتمر الشعبي العام محافظة صعده


كما تلقى برقية من مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح جاء فيها :
معالي الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يشرفني ان ارفع الى معاليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة وبتحقيق المزيد من العطائات والنجاحات الخالدة وعلى شعبنا اليمني بالخير واليُمن والبركات
و بوقف العدوان والحرب وفك الحصار سائلين المولى تعالى ان يمد لكم يد العون لما من شأنه لم شتات المؤتمر الشعبي العام وفصائل الحركة الوطنية جميعها على قاعدة التواصل والحوار على طريق المصالحة الوطنية التي تحقق الشراكة الكاملة والتعدد السياسي والسلمي والمذهبي والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين كل ابناء الوطن وصيانة سيادة اليمن واستقلاله انه سميعٌ مجيب
اخوكم مجاهد القهالي
رئيس تنظيم التصحيح








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