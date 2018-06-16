المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات محافظات الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضح مصدر أمني لأن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية بصعده وتسع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم .



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة مواطن في منطقة المدمن بمديرية التحيتا محافظة الحديدة ، كما شن غارات مكثفة على طول الساحل الغربي.