المؤتمرنت -

جرفوش وحازب يهنئان رئيس المؤتمر بعيد الفطر

تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث تلقى برقية من رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة أبين جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ /الشيخ صادق امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة

بالاصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ابين أن أرفع لكم أزكى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني الصامد وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.



عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير



وتقبلوا خالص التقدير

اخوكم احمد ناصر جرفوش

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظه ابين



كما تلقى برقية من عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الاستاذ حسين حازب جاء فيها :



الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

يطيب للدائره التربويه بالامانه العامه ومعها كافة كوادر المؤتمر التربويه ان ترفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وهى مناسبة ليؤكد لكم الوسط التربوي المؤتمري انت سيضل وفيا للاهداف والمبادئ التي قام المؤتمر من اجل تحقيقها انتصارا لشعبنا وتعزيز تطلعاته في بلوغ مستقبل افضل

وان التربويين وهم في مختلف مواقع عملهم يؤدون بأخلاص وتفان واجبهم الوطني ليثمنوا الدور الذي تقوم به قيادة المؤتمر برئاستكم في سبيل الحفاظ على المؤتمر وارثه ورصيده الوطني في خدمة الوطن وبأنهم سيضلوا تحت قيادتكم واشرافكم في مواصلة واجبهم الوطني ومواجهة كافة التحديات التي يواجهها الوطن وعلى رأسها العدوان الغاشم الذي بات يستهدف كياننا وعزتنا ويحاول عبثا طمس موروثنا وانجازاتنا



عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير ولوطننا الامن والسلام والاستقرار



اخوكم

حسين حازب

عضو اللجنه العامه

رئيس الدائره التربويه