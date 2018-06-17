المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات نوعية

قتل وأصيب العشرات من الغزاة والمرتزقة وتدمير عدد من المدرعات والآليات العسكرية التابعة لهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير شن عدد من الغارات على تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي بعد عملية استخباراتية ورصد دقيقة .



وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة وتدمير عدد من المدرعات والآليات في استهدافهم بسلاح الجو المسير .



وأشار إلى تدمير عدد كبير من الآليات ومصرع طواقمها بينها 13 مدرعة وآلية في معارك الفازة بالساحل الغربي ، لافتاً إلى استمرار قطع خط إمداد العدو لليوم الثاني على التوالي من ثلاث نقاط : الفازة والجاح والدريهمي ومنفذه الوحيد حاليا البحر .



و أوضح المصدر أن العمليات مستمرة في محيط النخيلة والشجيرة والدريهمي بعد تدمير مدرعتين وأربعة أطقم .



وفي جيزان استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس و معسكر ومستحدث الصيابة ، كما تم استهداف تجمعات الجيش السعودي في مركز العرعر في جبل قيس .



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا إغارة على مواقع المرتزقة باتجاه الملاحيط وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، واستهدفت قذائف المدفعية تجمعاً للجنود السعوديين في موقع الخقاقة .



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف مواقعهم في جبهة الصلو بمحافظة تعز .



وأعلنت وحدة القناصة مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات الحدود والداخل خلال الـ 48 ساعة الماضية