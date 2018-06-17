المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الحديدة وصعدة والجوف

شن طيران العدوان االسعودي سلسلة غارات على محافظات الحديدة ، صعدة و الجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد مهاجر أفريقي وإصابة مواطن وتدمير المنشئات العامة والممتلكات الخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة العند بمديرية سحار في محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مهاجر أفريقي وإصابة مواطن .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق وقرى في مديرية منبه ومناطق سكنية في مديرية رازح الحدوديتين .



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية الحوك استهدفت إحداها مبنى هيئة تطوير تهامة ، كما شن غارة على غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة في مستشفى الثورة العام .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن عدة غارات على قرية منظر المحاذية لمطار الحديدة ، و ثلاث غارات على المطار ، كما شن غارتين على الجبانة بمديرية الحالي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة مزوية بمديرية المتون في محافظة الجوف .