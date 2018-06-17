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رئيس المؤتمر يعزي البرلماني الناحية بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة الى عضو الكتلة البرلمانية عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام محمد صالح الناحية بوفاة نجله صلاح .



وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"