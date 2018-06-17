المؤتمرنت -

ابوراس يعزي بوفاة الشيخ علي الصماد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي الصماد والد الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي والذي وافاه الأجل صباح اليوم إثر بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها الى ابناء واخوان علي الصماد وكافة آل الصماد ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"