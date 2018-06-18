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المؤتمر نت - حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مواجهاته مع العدو الأمريكي السعودي ومرتزقته التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
الإثنين, 18-يونيو-2018
المؤتمرنت -
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مواجهاته مع العدو الأمريكي السعودي ومرتزقته التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم تدمير وإعطاب أكثر من 44 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية ، وتم إطباق الحصار على الغزاة والمرتزقة بعد قطع خطوط إمدادهم وفق تكتيك عسكري من النخيلة و الجاح والفازة.

ولفت إلى أن قوى العدوان تقوم بإخلاء عشرات الجثث من القتلى ومئات الجرحى عبر البحر وسط حالة شديدة من التذمر والسخط في أوساط مرتزقة العدوان نتيجة استمرار الحصار وقطع طرق الإمداد من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية في عدة مناطق في الفازة والجاح والمجيليس ولليوم الثالث على التوالي.

وأشار المصدر إلى أنه تم إعطاب مدرعة عسكرية للمرتزقة باستهداف مدفعي.

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر1 الباليستي على معسكر مستحدث شرق جيزان، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وصلية صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم قبالة منفذ علب بعسير .

أما في نجران أشار المصدر إلى أنه تم كسر زحف مرتزقة الجيش السعودي على منطقة أضيق قبالة منفذ الخضراء ، ومصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال التصدي للزحف وفشل التغطية الجوية بالطيران الحربي والأباتشي في إسناد تقدم مرتزقة الجيش السعودي بمنطقة أضيق .

واستهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف صاروخي ومدفعي عدد من التباب التي يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي باتجاه منطقة أضيق، وكذا تجمعات الجيش السعودي في الصحن خلف السديس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم قنص جندي سعودي في الصوح ، ومصرع عدد من المرتزقة بعبوة ناسفة باستهداف آلية عسكرية في البقع.

وفي محافظة البيضاء تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للمرتزقة في جبهة ناطع،وإعطاب آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كان على متنها خلال الزحف، و سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وفرار من تبقى منهم دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وأوضح المصدر أنه تم في نهم تدمير مدرعة من نوع بي ام بي بصاروخ موجه ومصرع وجرح من كان على متنها ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة ومصرع من كان على متنها بعبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة بجبهة كرش محافظة لحج.









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