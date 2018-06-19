المؤتمرنت -

ناطق الجيش يؤكد تواصل العمليات بالساحل الغربي حسب الاستراتيجية المعدة

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، إن ضربات الجيش واللجان الشعبية على تجمعات قوى الغزو والاحتلال في الساحل الغربي، متواصلة حسب استراتيجية الدفاع المتحرك والهجوم المعاكس المعدة، لاحتواء مثل هذه المواقف.





وأكد العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استحالة تجاوز العدو للخطوط الدفاعية والتطويق قائم على قواته في البؤر التي وصل إليها.



وأشار إلى أن عدد ونوعية الآليات الـ 44 التي تم تدميرها في الساحل الغربي تكشف الملاحم التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية.. لافتا إلى أن سلاح الجو المسير استهدف المرتزقة أثناء محاولتهم فك الحصار عن القوات المحاصرة بالساحل الغربي.



وأوضح العميد لقمان أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تنفيذ عمليات نوعية، بأساليب مختلفة وفي أكثر الاتجاهات تأثيراً في العدو، ألحقت بقوات الغزو خسائر هائلة في العديد والعتاد.



ولفت إلى أن الحسم العسكري للموقف بالكامل في الساحل الغربي بيد الجيش واللجان وأبناء تهامة .. مبينا أن تحالف العدوان يلجأ إلى تزييف الحقائق بنشر المشاهد المفبركة عبر وسائل إعلامه في محاولة لرفع معنويات قواته المندحرة.



كما أكد ناطق الجيش أن الجيش واللجان الشعبية فرضوا معادلة جديدة في معركة الساحل الغربي، والتحول إلى العمليات الهجومية.