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المؤتمر نت - استشهد وأصيب تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي للعدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف المدفعي للعدوان
الأربعاء, 20-يونيو-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف المدفعي للعدوان
استشهد وأصيب تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي للعدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري استشهاد ستة مواطنين بينهم أربع نساء في غارة للعدوان استهدفت حافلة لنقل الركاب بالقرب من جولة الغراسي في مدينة الحديدة ، مبيناً أن الطيران شن أكثر من 47 غارة على مطار الحديدة .

وأوضح المصدر أن طفلة ورجل أصيبا بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية ، فيما أصيبت طفلة أخرى وتضررت منازل المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة غمار بالمديرية نفسها .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف البدو ومواشيهم في منطقة طلان بمديرية حيدان ، و مناطق سكنية بمديرية منبه .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة المتكسرة شرق مدينة سفيان بمحافظة عمران ، وثلاث غارات على فج حرض وخمس غارات على ميدي بمحافظة حجة .

سبأ








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