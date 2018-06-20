المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف المدفعي للعدوان

استشهد وأصيب تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي للعدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر عسكري استشهاد ستة مواطنين بينهم أربع نساء في غارة للعدوان استهدفت حافلة لنقل الركاب بالقرب من جولة الغراسي في مدينة الحديدة ، مبيناً أن الطيران شن أكثر من 47 غارة على مطار الحديدة .



وأوضح المصدر أن طفلة ورجل أصيبا بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية ، فيما أصيبت طفلة أخرى وتضررت منازل المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة غمار بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف البدو ومواشيهم في منطقة طلان بمديرية حيدان ، و مناطق سكنية بمديرية منبه .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة المتكسرة شرق مدينة سفيان بمحافظة عمران ، وثلاث غارات على فج حرض وخمس غارات على ميدي بمحافظة حجة .



سبأ