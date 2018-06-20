المؤتمرنت -

صاروخ باليستي على أرامكو في أبها وعمليات هجومية وكسر زحوفات للعدو مرتزقته

أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً على شركة أرامكوا في أبها واستهدفت صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي ، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية وكسروا زحوفات للعدو خلال الـ 24 ساعة الماضية .





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً بالستياً من طراز بدر 1 على شركة أرامكوا في أبها بعسير ، و سقط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة إثر استهداف تجمعاتهم بصواريخ الكاتيوشا .



وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفين منفصلين لمرتزقة الجيش السعودي على جبل شعير وغرب مجازة ومصرع وجرح العشرات منهم .



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة ، وتمكنوا من السيطرة على تبتين غربي مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .



وأعلنت وحدة القناصة عن مصرع وإصابة أكثر من 30 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات الحدود والداخل .



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مواقع الخقاقة والفريضة والمعريضة محققة إصابات مباشرة ، و تم تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه شرق موقع الدود ومصرع من كانوا على متنها .



وذكر المصدر أنه تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على تباب قبالة جبل الدخان ومقتل وجرح العشرات منهم بتفجير حقل ألغام بهم .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في تبة العساكر بجبال عليب في نجران وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ، و لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بعملية هجومية على مواقعهم قبالة منفذ الخضراء .



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في نعشاو و صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن وحدة الإسناد المدفعي دكت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة شمال صحراء ميدي ، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة في عيدة الغربية بمديرية نهم .

