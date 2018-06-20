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رئيس المؤتمر يرأٍس اجتماعا للجنة العامة للمؤتمر(تفاصيل)

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام خصص لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن الوطني والتنظيمي .



وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المؤتمر الشعبي العامة وأعضاء اللجنة العامة بالإخوة الأعضاء الجدد مؤكدين انهم سيمثلون إضافة نوعية بما يملكونه من خبرات ولدورهم في خدمة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وحتى اليوم .



كما اطلع اللجنة العامة على الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالجانب التنظيمي وموضوع ممتلكات المؤتمر ووسائل إعلامه وموضوع المعتقلين والنتائج التي تمت حتى الآن في هذا الجانب ،بالإضافة إلى الجهود المتعلقة باستعادة وتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام .



واستعرض ابوراس التطورات السياسية وأخرها نتائج زيارات المبعوث الاممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، مشيرا إلى دعم المؤتمر الشعبي العام لأية جهود من شأنها تحقيق السلام وإيقاف العدوان ورفع الحصار .



وقد جددت اللجنة العامة التاكيد على انه لا يحق لأي تكوين من تكوينات المؤتمر إصدار مواقف باسم المؤتمر الشعبي العام مالم تكن هذه المواقف صادرة عن اجتماعات هذه التكوينات واخذ موافقة قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء عليها معتبرة أن أي شيء يصدر بإسم أي تكوين يخالف ذلك لاغيا وكأنه لم يكن ،مشددة على أن أي تحرك في الخارج لابد ان يحظى مسبقا بموافقة قيادة المؤتمر في صنعاء ممثلة برئيس المؤتمر واللجنة العامة .



وجددت اللجنة العامة ادانتها تصعيد تحالف العدوان لعملياته في مختلف الجبهات وفي مقدمتها محافظة الحديدة، واستمرار الحصار الظالم ،مجددة في الوقت نفسه دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى إيقاف العدوان على الحديدة والحفاظ على أرواح الناس وعلى البنية التحتية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة وضمان وصول المتطلبات اللازمة للحياة من السلع والمواد الغذائية والأدوية ،مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي العام سيظل يدعو الى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا بعيدا عن الأحقاد وتصفية الحسابات التي لا خاسر فيها سوى الوطن والشعب اليمني الذي يدفع الثمن بشهداء وجرحى من النساء والاطفال والشيوخ.



وحثت اللجنة العامة قيادات وقواعد المؤتمر سواء في محافظة الحديدة او المحافظات الاخرى الى بذل كل الجهود التي يستطيعون القيام بها من أجل مساندة المواطنين والسكان الذين نزحوا من الحديدة ومن المناطق الاخرى جراء تصعيد تحالف العدوان لعملياته في كثير من المناطق.



وشددت اللجنة العامة على أن المؤتمر سيظل حريصا على مد يد السلام وان أية تسوية سياسية يجب أن تقوم على أساس الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن .



وأشادت اللجنة العامة بنجاح برنامج الأمسيات الرمضانية في عدد من فروع المؤتمر الشعبي العام والذي عكس التفاف قواعد وقيادات المؤتمر خلف تنظيمهم الرائد وقيادته ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حاثة على تفعيل النشاط التنظيمي في مختلف تكوينات واطر المؤتمر وعلى مستوى المحافظات والمديريات والدوائر .



وكانت اللجنة العامة استمعت الى محضر اجتماعها السابق وأقرته كما ناقشت عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .