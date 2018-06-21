المؤتمرنت -

أمين العاصمة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة ثلاثة أشخاص بحديقة السبعين

وجه أمين العاصمة حمود محمد عباد، بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المعنية حول أسباب الحادثة المؤسفة بحديقة السبعين اوالتي أودت بحياة ثلاثة أشخاص.





وعبر أمين العاصمة عن الأسف للحادثة التي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص من زوار الحديقة، نتيجة تعديهم السياج الحديدي " المانع " حول النافورة وحصول ماس كهربائي حسب المعلومات الأولية.



وأكد عباد، أن قيادة أمانة العاصمة ستقوم عقب التحقيق ومعرفة أسباب الحادثة باتخاذ الإجراءات الصارمة في حال وجود مسؤوليه للمعنيين أو أي شخص كان .. معبراً عن خالص تعازيه ومؤاساته لأهالي وأقارب الضحايا.



فيما أوضح مصدر بإدارة حديقة السبعين، أن الحادثة وقعت نتيجة دخول الضحايا من فوق السياج الحديدي إلى النافورة من أجل التقاط الصور بجانبها.. مبينا أن الضحايا الثلاثة هم طفل في العاشرة وعم الطفل وقريب لهما في العشرينات من العمر.