المؤتمرنت -

كسر زحفين و إسقاط طائرة تجسس للعدو و قنص أكثر من 18 مرتزقاً

كسر الجيش واللجان الشعبية زحفين للمرتزقة وقنصوا أكثر من 18 منهم واسقطوا طائرة تجسس للعدو خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ودكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات الجيش السعودي و مرتزقته في جبهات الحدود والداخل .



وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً دك تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر بنجران .



وأكد المصدر انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة صحراء الأجاشر وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة خلال الزحف .



واستهدفت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء وصحراء البقع محققة إصابات مباشرة ، وتم تدمير آليتين عسكريتين في صحراء الأجاشر ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية دكت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في مواقع جلاح وقرية المدرسة وجبل جحفان وجنوب وادي المعايين في جيزان .



وفي عسير انكسر زحف للمرتزقة غربي مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على مواقعهم غرب مجازة ، في الوقت الذي أطلقت فيه صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعاتهم في الموقع نفسه محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .



وأعلنت وحدة القناصة مصرع وإصابة أكثر من 18 مرتزقاً بعمليات قنص في عدد من الجبهات الداخلية منهم تسعة في شمال صحراء ميدي .



وأكد المصدر مصرع قائد مايسمى اللواء 153 التابع لمحور بيحان المرتزق أحمد صالح العقيلي مع مرافقيه إثر عملية استدراج محكمة وبعد عملية استخباراتية دقيقة في منطقة ناطع بمحافظة البيضاء .



وأوضح أنه تم تدمير آلية تحمل رشاش عيار 50 بصاروخ موجه في جبهة الوازعية بمحافظة تعز ومصرع طاقمها من المرتزقة .



ودكت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف مدفعية .

