المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 17 غارة على ثلاث محافظات وقصف يستهدف المديريات الحدودية

شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على محافظات صعدة ، الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت المناطق السكنية في المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق سكنية بمديريتي رازح و شدا الحدوديتين ، فيما شن طيران العدوان خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم بمحافظة صعدة .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة الحديدة غارتين على مزرعة مواطن في منطقة السويق بمديرية التحيتا ، و غارة على كيلو ١٦ و غارة أخرى على جزيرة كمران .



وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي على منطقة المزرق وست غارات على مناطق متفرقة بمديرية ميدي في محافظة حجة .



سبأ