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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على محافظات صعدة ، الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت المناطق السكنية في المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

طيران العدوان يشن 17 غارة على ثلاث محافظات وقصف يستهدف المديريات الحدودية
الجمعة, 22-يونيو-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 17 غارة على ثلاث محافظات وقصف يستهدف المديريات الحدودية
شن طيران العدوان السعودي 17 غارة على محافظات صعدة ، الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما تعرضت المناطق السكنية في المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق سكنية بمديريتي رازح و شدا الحدوديتين ، فيما شن طيران العدوان خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم بمحافظة صعدة .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة الحديدة غارتين على مزرعة مواطن في منطقة السويق بمديرية التحيتا ، و غارة على كيلو ١٦ و غارة أخرى على جزيرة كمران .

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي على منطقة المزرق وست غارات على مناطق متفرقة بمديرية ميدي في محافظة حجة .

سبأ








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