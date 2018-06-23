المؤتمرنت -

صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصاريعهم بين قتيلا وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات.



وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن غارات على تجمعات الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي مما أدى إلى تدمير رتل من المدرعات والآليات التابعة لهم.



وفي الجبهة نفسها تم تدمير 11 آلية عسكرية للغزاة والمرتزقة خلال عمليات عسكرية للجيش واللجان وتم كسر زحفين للغزاة والمرتزقة مسنودين بغطاء جوي تكبدوا خلالهما خسائر كبيرة.



وأشار المصدر إلى استهداف الجيش واللجان الشعبية عدداً من الآليات محملة بالغزاة والمرتزقة بعد رصد تحركاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم في الساحل الغربي , وتم استهداف تحركات المرتزقة شمال المجيليس وشمال مديرية الدريهمي.



وفي جبهة ميدي صد أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل للمرتزقة شمال صحراء ميدي وتنفيذ كمين لهم أثناء تسللهم مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



وأكد المصدر صد زحفين للمرتزقة مسنودين بغارات لطيران العدوان من جهة الشريجة والسحي في جبهة كرش بمحافظة لحج استمرا أكثر من ست ساعات تكبد خلالهما العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما قتل خمسة من المرتزقة وأصيب أربعة آخرون في تفجير بجبهة حمالة في كرش.



وحسب المصدر تم إعطاب آلية للمرتزقة وإصابة سائقها بعملية قنص في جبهة صالة بمحافظة تعز و إعطاب آلية ثانية في مفرق الوازعية بالمحافظة .



وفي عسير تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مجازة ,في حين لقي تسعة من المرتزقة مصرعهم برصاص وحدة القناصة بالجيش واللجان في الجبهات الشرقية والوسطى .