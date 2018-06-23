السبت, 23-يونيو-2018 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 04:27 م (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
الوحدة‮ ‬والمشروع ‬الوطني
بقلم‮/‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس*
أمين ابو راس .. قطب راسخ وعلم شامح من أعلام النضال
نبهان الفالحي
حين استشهدت صمود ومات كل العالم .
عبد الحميد الغرباني
ابو راس.. مواقف لا تقبل المزايدة
راسل القرشي
حفل شواء لعروسين
د. ابتسام المتوكل
بن دغر.. إذا لم تستح فقل ماشئت!!!
رجاء الفضلي
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصاريعهم بين قتيلا وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات

صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش
السبت, 23-يونيو-2018
المؤتمرنت -
صرعى من المرتزقة وتدمير آلياتهم بعمليات للجيش
لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصاريعهم بين قتيلا وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات.

وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير شن غارات على تجمعات الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي مما أدى إلى تدمير رتل من المدرعات والآليات التابعة لهم.

وفي الجبهة نفسها تم تدمير 11 آلية عسكرية للغزاة والمرتزقة خلال عمليات عسكرية للجيش واللجان وتم كسر زحفين للغزاة والمرتزقة مسنودين بغطاء جوي تكبدوا خلالهما خسائر كبيرة.

وأشار المصدر إلى استهداف الجيش واللجان الشعبية عدداً من الآليات محملة بالغزاة والمرتزقة بعد رصد تحركاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم في الساحل الغربي , وتم استهداف تحركات المرتزقة شمال المجيليس وشمال مديرية الدريهمي.

وفي جبهة ميدي صد أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل للمرتزقة شمال صحراء ميدي وتنفيذ كمين لهم أثناء تسللهم مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

وأكد المصدر صد زحفين للمرتزقة مسنودين بغارات لطيران العدوان من جهة الشريجة والسحي في جبهة كرش بمحافظة لحج استمرا أكثر من ست ساعات تكبد خلالهما العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما قتل خمسة من المرتزقة وأصيب أربعة آخرون في تفجير بجبهة حمالة في كرش.

وحسب المصدر تم إعطاب آلية للمرتزقة وإصابة سائقها بعملية قنص في جبهة صالة بمحافظة تعز و إعطاب آلية ثانية في مفرق الوازعية بالمحافظة .

وفي عسير تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مجازة ,في حين لقي تسعة من المرتزقة مصرعهم برصاص وحدة القناصة بالجيش واللجان في الجبهات الشرقية والوسطى .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إسقاط طائرة تجسس للعدو وقنص أكثر من 18 مرتزقاً
أخبار: أمين العاصمة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق حول حادثة وفاة ثلاثة أشخاص بحديقة السبعين
أخبار: رئيس المؤتمر يرأٍس اجتماعا للجنة العامة للمؤتمر(تفاصيل)
أخبار: صاروخ باليستي على أرامكو في أبها وعمليات هجومية وكسر زحوفات للعدو مرتزقته
أخبار: استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بالغارات الجوية والقصف المدفعي للعدوان
أخبار: مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعسير
أخبار: إصابة طفلة بقصف سعودي على مناطق سكنية في رازح بصعدة
أخبار: طيران العدوان يشن أربع غارات شرق مدينة سفيان بعمران
أخبار: ناطق الجيش يؤكد تواصل العمليات بالساحل الغربي حسب الاستراتيجية المعدة
أخبار: انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
أخبار: طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة الحديدة
أخبار: ابوراس يعزي بوفاة الشيخ علي الصماد
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني الناحية بوفاة نجله
أخبار: طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الحديدة وصعدة والجوف
أخبار: وزارة حقوق الإنسان تستنكر استهداف العدوان لغرفة عمليات مكتب الصحة بالحديدة
أخبار: مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة وتدمير آلياتهم في عمليات نوعية
أخبار: جرفوش وحازب يهنئان رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: طيران العدوان يستهدف مبنى هيئة تطوير تهامة بالحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة
أخبار: إطلاق صاروخ باليستي نوع توشكا على تجمع كبير للغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بحلول عيد الفطر
أخبار: تدمير أربع آليات لمرتزقة العدوان في تعز
أخبار: إستشهاد تسعة مواطنين بغارة وقصف سعودي على غمر بصعدة وميدي بحجة
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بمناسبة عيد الفطر
أخبار: اليمن.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018