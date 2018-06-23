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المؤتمر نت - نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية خلال الساعات الماضية، فيما دخلت وحدات القناصة خط المواجهات بالساحل الغربي

انكسارات جديدة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
السبت, 23-يونيو-2018
المؤتمرنت -
انكسارات جديدة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية خلال الساعات الماضية، فيما دخلت وحدات القناصة خط المواجهات بالساحل الغربي بعد تأمين مساحات واسعة من خطوط الحركة حول الحصار المفروض على إمدادات العدو ومرتزقته.

وأوضح مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن وحدة الهندسة العسكرية دمرت أربع آليات عسكرية بما عليها من أفراد عتاد حربي فجر اليوم في مفرق الوازعية بينها ناقلة جند ومدرعة إماراتية، وتمكنت وحدات القناصة في أول ساعات عملها من قنص ثلاثة من جنود ومرتزقة العدوان شرق الجبيلة في التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية اقتحام لأحد المواقع السعودية في الشبكة بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي واغتنام أسلحة وعتاد حربي.

ونفذت وحدة متخصصة من الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع العدو في منفذ البقع بنجران، وسقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي ومرتزقته.

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية في جبهة لحج بعد عملية استدراج لقوات العدو ومرتزقته في حوامرة واستعادة موقعين من قوات العدو التي تكبدت قتلى وجرحى مخلفة ورائها كميات من الأسلحة والذخائر.

إلى ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في جبهة حيفان المفاليس بتعز استعادوا خلالها مدرسة الهجمة والدار وتبة العليبه وكبدوا العدو ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

وأكد المصدر استمرار العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية وفق الخطط العسكرية والتطورات في الجبهات وأهداف العدو ومرتزقته المعلنة وغير المعلنة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد المصدر بالبطولات والدعم الذي يقدمه أبناء تهامة في جبهة الساحل الغربي وفي كل الجبهات منذ أول أيام مواجهة العدوان السعودي إلى جانب أبناء القبائل الأحرار من كل إنحاء اليمن.








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