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المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم قياديان مصرعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاعي جيزان وعسير

الجيش واللجان يصعدون عملياتهم في جبهات ما وراء الحدود
السبت, 23-يونيو-2018
المؤتمرنت -
الجيش واللجان يصعدون عملياتهم في جبهات ما وراء الحدود
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم قياديان مصرعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاعي جيزان وعسير.

المصدر العسكري أفاد بأن وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية أردت موسى القباطي قائد الكتيبة الأولى في ما يسمى اللواء الخامس، فيما لقي المدعو البعني قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس ومرافقيه مصرعهم بقصف مدفعي في جبهة عسير.

وأكد المصدر سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر الزحوفات الأربعة على جبل شعير وقبالة منفذ علب في القطاع ذاته.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة جيزان كسروا هجوماً واسعاً مسنوداً بغطاء جوي مكثف على جبل حوالي برازح وموقع الدخان وجبل قيس وكبدوا العدو خسائر في العديد والعتاد. لافتاً إلى أنه تم اطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على المرتزقة خلال التصدي للزحف.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا مخزن أسلحة للجيش السعودي في الموسم ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيه.

وأوضح المصدر أن الزحف الذي استمر من الصباح حتى عصر اليوم تزامن مع إسناد من طيران الأباتشي الذي شن أكثر من 22 غارة دون تحقيق أي تقدم.









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