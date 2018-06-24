المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 8 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء في أربع غارات لطيران العدوان على منزلين في منطقة لية بـمديرية الظاهر محافظة صعدة.



وشن الطيران 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية استهدفت اثنتين منها سيارة مواطن في منطقة غمار ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وتدمير السيارة ، وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق سكنية بمديرية شدا.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق سكنية بمديريتي منبه ورازح ، فيما تعرضت منطقة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة لقصف مدفعي.



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية حرض محافظة حجة و غارتين على منطقة الحنشات بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

