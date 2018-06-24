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المؤتمر نت - حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
الأحد, 24-يونيو-2018
المؤتمرنت -
انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية ما أدى إلى مصرع ثمانية من المرتزقة وجرح اثنين آخرين في منطقة المتينة بـمديرية التحيتا في ‏الساحل الغربي ، كما تم تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار 23 تابعة للغزاة شمال الدريهمي.

ودمر الجيش واللجان ناقلة محملة بالأسلحة والذخائر تابعة للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي وحدوث انفجارات كبيرة واحتراق عدد من الآليات ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف على تجمعات للمرتزقة شرق المجيليس وجنوب مفرق الجبلية وشرق الجبلية ومفرق الفازة.

وأشار المصدر إلى قنص أربعة من المرتزقة في منطقة الجبلية بالساحل الغربي.

وأكد المصدر كسر أربعة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي على جبل شعير وقبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم رغم مساندة طيران العدوان لمرتزقته بـ 10 غارات.

ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق العقيد موسى علي حسن القباطي الجابري قائد مايسمى الكتيبة الأولى في اللواء الخامس حرس حدود بنيران الجيش واللجان الشعبية ، و لقي قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس المدعو صادق البعني وستة من مرافقيه مصرعهم بقصف مدفعي في جبهة علب.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح آخرون في عمليتين هجوميتين منفصلتين على رقابتي الخشباء والطلعة بنجران ، وتم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وصحراء البقع بقذائف المدفعية.

ولقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم بكمين في صحراء البقع قبالة نجران ، و تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة باتجاه طيبة الاسم ، ودك قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة غرب موقع السديس .

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على مخزن أسلحة للجيش السعودي في الموسم واندلاع حريق هائل بالمخزن ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة بمركز العرعر في جبل قيس.

وأفاد المصدر أنه تم كسر محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي شرق موقع الدخان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على المرتزقة خلال التصدي للزحف.

وانكسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس استمر من الصباح حتى العصر بإسناد من طيران الأباتشي الذي شن أكثر من 22 غارة دون تحقيق أي تقدم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل زحفاً للجيش السعودي والمرتزقة على جبل الحوالي مسنود بغطاء جوي مكثف دون إحراز أي تقدم وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما أشار المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة بإتجاة قرية الحريقية بجبهة حمير في محافظة تعز استمر ست ساعات دون تحقيق أي تقدم ميداني وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، ودمرت وحدة الهندسة آليتين للمرتزقة جنوب مفرق الوازعية ومصرع من كانوا على متنهما.








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