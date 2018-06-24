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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام لقاءاً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام خصص لمناقشة اخر التطورات على الساحة

ابو راس يرأس لقاءاً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر
الأحد, 24-يونيو-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يرأس لقاءاً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر
رأس الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام لقاءاً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام خصص لمناقشة اخر التطورات على الساحة .

وقد ناقش اللقاء نتائج الاجتماع الاخير للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام باستفاضة حيث قدمت القيادات عددا من الافكار والمقترحات المتعلقة بكيفية تفعيلها على المستوى التنظيمي المركزي والمحلي.

كما اقر اللقاء تفعيل النشاط التنظيمي في مختلف تكوينات واطر المؤتمر الشعبي العام القيادية والقاعدية ،مشددا على اهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات واللقاءات التنظيمية على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات والدوائر وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام .








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