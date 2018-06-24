المؤتمرنت -

استشهاد طفلة بغارة لطيران العدوان على حيدان بصعدة

استشهدت طفلة اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الغاشم استهدفت منزلهم في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارة على منزل المواطن حسين هرمس ما أدى إلى استشهاد ابنته سلوى (12) وتدمير المنزل بالكامل.



وحسب وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى إصابة طفل ونفوق عدد من المواشي بغارة لطيران العدوان على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، بالإضافة إلى قصف مناطق سكنية بالمديرية بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية خلفت أضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين.

