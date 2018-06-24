المؤتمرنت -

مصرع وجرح عسكريين سعوديين ومرتزقة في الحدود

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوماً نوعياً على مواقع للجيش السعودي في قطاع نجران، بالتزامن مع صد محاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل شنت هجوماً على موقع مستحدث خلف رقابة الحلق بنجران، ما أدى إلى مصرع عدد من العسكريين السعوديين وتدمير ثلاث آليات خلال العملية.



وأكد المصدر استمرار عمليات الجيش واللجان الشعبية بوتيرة أقوى للتنكيل بالعدو السعودي ومرتزقته في جبهات ما وراء الحدود.



وأفاد المصدر بأن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل تصدى لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان استمر لعدة لساعات.



مؤكداً، مقتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية الزحف التي رافقها غطاء جوي للطيران الحربي بشن أكثر من 11 غارة دون تحقيق أي تقدم.