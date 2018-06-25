المؤتمرنت -

مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي في عمران

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 24 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على مدينة عمران.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارات على أحد الأحياء السكنية بالمدينة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 24 بينهم ثمانية من أسرة واحدة غالبيتهم أطفال ونساء.



وحسب وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على الإدارة العامة للاتصالات، واستهدف بأربع غارات مبنى إدارة أمن المحافظة وشن غارة على معسكر اللواء التاسع بالمدينة.





