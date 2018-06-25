المؤتمرنت -

توقعات الارصاد الجوية خلال الـ(24) ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 الساعة القادمة على عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن مختلف خرائط الطقس السطحية والعلوية ومخرجات النماذج العددية بينت استمرار حالة عدم الاستقرار في الجو على أجزاء من المحافظات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الغربية.



كما توقع المركز هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة محافظات تعز, إب ولحج وقد تمتد شرقا إلى أجزاء من أبين وشبوة, وامتدادها غربا إلى المناطق الساحلية الجنوبية الغربية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرق والهضاب الداخلية من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية .. داعيا إلى عدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



وحذر المركز من تدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية وكذا عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق وهطول الأمطار.