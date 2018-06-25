المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

استهدفت القوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية بدفعة من صواريخ البركان الباليستية مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض، وقتل وأصيب أكثر من 53 مرتزقا بعمليات قنص خلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية قصفت بدفعة من صواريخ البركان الباليستية مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض وأصابت أهدافها .



وفي منطقة نجران هاجم الجيش واللجان موقع سعودي مستحدث خلف رقابة الحلق ما ادى الى مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدمير ثلاث آليات ,فيما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء , وتم قنص مرتزق احدهم في التبة الرملية.



وأشار المصدر الى كسر محاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس بقطاع جيزان استمرت لساعات مسنودا بالطيران الحربي الذي شن 11غارة نتج عنها تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.



وبالقطاع نفسه قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الخفاقة والعبادية بعدد من القذائف, وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع نعمان.



وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة بمنطقة عسير, في حين قتل وجرح ثمانية مرتزقة سودانيين أحدهم برتبة ضابط , وتم قنص أربعة مرتزقة في مجازة.



وأكد المصدر مصرع وإصابة 53 مرتزقا بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في جبهات عسير والبيضاء وتعز وصرواح ونهم والساحل الغربي.



وذكر المصدر أن آلية للمرتزقة تم تدميرها بكمين بمنطقة الفازة في الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها ،و تم إعطاب مدرعة وتدمير آلية عسكرية تابعة لقوى الغزو والمرتزقة بالمنطقة نفسها.



وفقا للمصدر دمرت وحدة الهندسة آليتين للمرتزقة ومصرع من كان على متنهما في جبهة صبرين بـمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .