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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد حسين كريش، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة العميد حسين كريش
الإثنين, 25-يونيو-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة العميد حسين كريش
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد حسين كريش، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد، طه حسين كريش، وإخوانه، بمحافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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