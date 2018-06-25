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المؤتمر نت - كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير

قصف مدفعي وصاروخي مسدد على العمق السعودي
الإثنين, 25-يونيو-2018
المؤتمرنت -
قصف مدفعي وصاروخي مسدد على العمق السعودي
كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في جبهة ما وراء الحدود مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان دمرت طقم عسكري سعودي غرب موقع السديس ومصرع من كان على متنه.

لافتاً، إلى أن وحدة الإسناد المدفعي دكت تجمعات للجنود السعوديين في ملتقى الحماد والتبة الرملية وموقع العش.

وذكر المصدر إن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم غرب موقع السديس محققا إصابات مباشرة.

وأكد المصدر إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الصيابة، وقنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في موقع بجل بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن صاروخية الجيش واللجان استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مجازة بعسير.









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