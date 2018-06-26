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المؤتمر نت - يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 24 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
الثلاثاء, 26-يونيو-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 24 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد وإصابة 24 مواطناً بينهم ثمانية من أسرة واحدة أغلبهم أطفال ونساء جراء غارات طيران العدوان على على أحد الأحياء السكنية في مدينة عمران . مبيناً أن الطيران شن أربع غارات على مبنى إدارة أمن المحافظة وغارة على معسكر اللواء التاسع بالمدينة ، كما شن غارتين على مبنى الإدارة العامة للاتصالات.

وأشار المصدر إلى تضرر منازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه و مناطق سكنية بمديرية رازح الحدوديتين في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة المهاذر وثلاث غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار ، واستهدف بغارة الطريق العام في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن خمس غارات على منطقة اللوية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة ، وغارتين على منطقة المزرق بمحافظة حجة.








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