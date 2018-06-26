المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، المديرة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) هزيتا فور، والوفد المرافق له.



وفي اللقاء أوضح وزير الخارجية ما تعانيه المناطق غير المحتلة من الوطن اليمني من العدوان والحصار الشامل المفروض على اليمن منذ أربعة أعوام حيث ومعظم ضحايا العمليات العسكرية هم من المدنيين وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاُ من الأطفال والنساء وكبار السن.



كما أوضح الوزير شرف، أن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونيسيف ليس لها طابع الاستدامة ولا يمكن أن تعالج كافة تداعيات الكارثة الإنسانية، مؤكداً بأن الحل السياسي السلمي وإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والسماح باستيراد ودخول كافة أنواع البضائع دون قيد أو شرط هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومعالجة تدهور الوضع الإنساني وإنجاح أعمال كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية.