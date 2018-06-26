المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة بينهم قيادات في عمليات نوعية

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم بينهم قيادات وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل وتدمير آلياتهم، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لجيش العدو ومرتزقته محققة إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم بينهم قيادات بتفجير آليتهم في الخط الساحلي المقابل لمنطقة الفازة ، فيما دكت وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية تحصينات الغزاة والمرتزقة في الجاح الأسفل وتدمر آليتين.



وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة وتدمير آلية تحمل رشاش في أطراف الدريهمي بالساحل الغربي .



وفي جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في قرية المدرسة وجنوب وادي المعايين ، فيما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الصيابة ، وقنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في موقع بجل .



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان دك تجمعات للجنود السعوديين في موقع العش و تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة غرب موقع السديس بنجران وإصابات مباشرة في صفوفهم .



وفي نجران أيضاً استهدفت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات للجنود السعوديين في ملتقى الحماد والتبة الرملية ، وتم تدمير آلية عسكرية غرب موقع السديس ومصرع من كانوا على متنها.



ولفت المصدر إلى إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في مجازة بعسير .



وحسب المصدر تم تدمير مدرعة وآليتين محملة بالمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز بصواريخ موجهة ومصرع من كانوا على متنها.



ودمرت وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية آليتين للمرتزقة في جبهة الضيق بـمديرية صرواح محافظة مأرب ومصرع وجرح من كانوا على متنهما بينهم قيادات ، ولقي القيادي المرتزق مرعي ضيف الله الزعبلي الجهمي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجبهة نفسها .



وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا على متنها .



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق الرائد خماش محمد خماش الادبعي أركان حرب ما يسمى الكتيبة الخامسة بالقوات الخاصة بنيران الجيش واللجان الشعبية في حرض ، كما لقي القيادي المرتزق العقيد أحمد بن عبدالله لحمر العقيلي رئيس ما يسمى عمليات اللواء 153 مشاة مصرعه متأثراً بجراحة بعد إصابته بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء .



وقتل القياد المرتزق نقيب محمود محمد صالح حسين الحميدي المكنى "بن طليلة" نائب مايسمى قائد كتيبة "فرسان الأزرقي" في جبهة الشريجة بمحافظة لحج .